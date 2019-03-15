Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется 1 мая

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-15T15:37:43+03:00

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Уже с 1 мая 2019 года в обращение может быть запущена «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Она будет универсальной и, по замыслу властей, поможет горожанам проще получать положенные им льготы.

- Сейчас мы занимаемся отладкой работоспособности карт и будем готовы с 1 мая начать их выпуск, - приводит слова представителя Северо-Западного отделения Сбербанка России ТАСС.

Также в Сбербанке заявили, что обеспечат ЕКП всех работников бюджетных предприятий, обслуживающихся у них.

В ВТБ и «Банке Санкт-Петербург» также подтвердили готовность начать эмиссию карт с даты официального старта проекта - 1 мая.

Первая партия карт уже прошла успешное тестирование.

Напомним, что ЕКП будет основана на российской платежной системе «Мир». ЕЕ обладатель сможет получить различные льготы, оплачивать проезд в общественном транспорте, оплачивать услуги ЖКХ по льготе, а также получать другие госуслуги. Подобная система успешно работает в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU