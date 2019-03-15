Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга назвала причины обрушения перекрытий в супермаркете Spar, расположенном в Петроградском районе города.
- Инспекторы провели выездную внеплановую проверку жилого дома по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, дом 69 помещение 5-Н по факту обрушения участка перекрытия между первым этажом и подвальным помещением площадью примерно 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГЖИ.
Основным виновником ЧП, по мнению специалистов, стала ржавчина, разъевшая стальные балки пола магазина. А дополнительную нагрузку на них дала 10-сантиметровая цементная стяжка, устроенная без разрешения надзорных органов.
Пи этом инженерные сети, расположенные в подвале, находятся в хорошем состоянии. По итогам осмотра ГЖИ вынесла предписание ЖКС №1 Петроградского района об установке стоек под аварийным участком и дальнейшем обследовании стальных конструкций.
Напомним, что при инциденте небольшие травмы получила одна женщина, но ее выписали из больницы в тот же день.
ИСТОЧНИК KP.RU