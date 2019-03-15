2019-03-15T16:01:22+03:00
Общество

Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar

Инцидент произошел ночью 14 марта на Большом проспекте Петроградской стороны, 69
Петр КИБЕР
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Из-за ржавых балок пол магазина не выдержал и провалился в подвал вместе с товаром и одной покупательницей. Фото: Пресс-служба торгового дома "Интерторг"Из-за ржавых балок пол магазина не выдержал и провалился в подвал вместе с товаром и одной покупательницей. Фото: Пресс-служба торгового дома "Интерторг"
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Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга назвала причины обрушения перекрытий в супермаркете Spar, расположенном в Петроградском районе города.

- Инспекторы провели выездную внеплановую проверку жилого дома по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, дом 69 помещение 5-Н по факту обрушения участка перекрытия между первым этажом и подвальным помещением площадью примерно 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГЖИ.

Основным виновником ЧП, по мнению специалистов, стала ржавчина, разъевшая стальные балки пола магазина. А дополнительную нагрузку на них дала 10-сантиметровая цементная стяжка, устроенная без разрешения надзорных органов.

Пи этом инженерные сети, расположенные в подвале, находятся в хорошем состоянии. По итогам осмотра ГЖИ вынесла предписание ЖКС №1 Петроградского района об установке стоек под аварийным участком и дальнейшем обследовании стальных конструкций.

Напомним, что при инциденте небольшие травмы получила одна женщина, но ее выписали из больницы в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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