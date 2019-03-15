2019-03-15T16:57:08+03:00
Общество

Мигранта, мечтавшего устроить теракт в Петербурге, отправили за решетку на 15 лет

Такое решение вынес Московский окружной военный суд
Петр КИБЕР
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ФСБ поймала потенциального террориста, а суд отправил его на 15 лет за решетку.ФСБ поймала потенциального террориста, а суд отправил его на 15 лет за решетку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Минимально возможное, но суровое наказание получил по приговору суда мигрант из одной из республик бывшего СССР, живший в Петербурге и, параллельно с укладкой кафеля, мечтавший устроить теракт в городе.

Уголовное дело в отношении иностранного гражданина было возбуждено со статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», по которой предусматривается наказание от 15 до 20 лет тюремного заключения, либо же пожизненный срок.

Напомним, что мужчину, который готовил теракты на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан в Петербурге, 22 февраля 2018 года задержали оперативники ФСБ.

Известно, что мигрант зарабатывал на жизнь в России строительными и ремонтными работами. Теперь, при приговору Московского окружного военного суда, ближайшие 15 лет от проведет в местах заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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