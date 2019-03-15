2019-03-15T18:07:40+03:00
Общество

Из-за технического сбоя «Сапсан», «Невский экспресс» и электрички московского направления опаздывают на час

О проблемах сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги
Петр КИБЕР
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Из-за технического сбоя поезда из Москвы в Петербург опаздывают в среднем на час.Из-за технического сбоя поезда из Москвы в Петербург опаздывают в среднем на час.Фото: Тимур ХАНОВ
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От получаса до часа может составлять опоздание поездов, идущих из Москвы в Санкт-Петербург. Также задержки коснулись и пригородных электричек, об этом сообщают сами железнодорожники.

- Сегодня, 15 марта, в 13:35 на участке Москва Товарная – Химки Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, которая повлекла за собой задержки поездов № 766 «Сапсан2, № 748 «Невский экспресс», а также десяти пригородных поездов. Время задержки составляет до 1 часа, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В данный момент сотрудники РЖД делают все возможное для устранения неисправностей, с тем, чтобы сбои в расписании поездов не коснулись большего количества составов.

В дирекции Октябрьской железной дороги, в чьем ведении находится неисправный участок путей, приносят извинения пассажирам и призывают уточнять информацию о прибытии поездов по интернету или справочной телефонной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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