2019-03-15T19:10:32+03:00
Общество

Рыбзавод из Ленобласти создавал угрозу заражения сибирской язвой

Производство продукции шло с многочисленными нарушениями нормативов
Петр КИБЕР
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На рыбном предприятии в Ленобласти продукцию делали в антисанитарных условиях.На рыбном предприятии в Ленобласти продукцию делали в антисанитарных условиях.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Неожиданная проверка прокуратуры застала врасплох работников и дирекцию рыбопромышленного предприятия из Ленинградской области. Инспектора смогли увидеть процесс производства во всей красе и ужаснулись открывшейся им картине.

- В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Новоладожская рыбная компания», осуществляет деятельность с грубыми нарушениями действующего законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

На территории предприятия валялся различный мусор, который сжигали в самодельной печи. В цехах нашлись следы грызунов и насекомых, а также личные вещи, в том числе сменная обувь сотрудников и посторонние емкости.

Сами цеха полуразрушены, а оборудование старое и ржавое. Процесс производства идет с нарушением санитарных норм, что, по мнению проверяющих, создает угрозу распространения таких болезней, как бешенство, сальмонеллез, сибирская язва и прочих.

Иск о приостановке работы завода подан в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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