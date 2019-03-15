Весна пришла: В Петербурге начали мыть улицы с шампунем

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-15T19:35:36+03:00

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Все ближе и ближе 22 марта, когда по прогнозу синоптиков произойдет «переход через ноль», то есть плюсовых температур станет больше, чем минусовых. А коммунальные службы, почуяв потепление, уже начали мыть улицы Петербурга с шампунем.

- Работа с водой идет только на тротуарах, остановках и островках безопасности, очищенных от снега и наледи. При прогнозах о похолодании использование воды прекращается, -сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Для того, чтобы весной было проще очистить улицы города от песка, которым зимой посыпали тротуары и проезжую часть, используются промышленные пылесосы и подметальные машины. Но эффективнее всего мыть дороги с шампунем. При этом по каждому участку придется проехать до семи раз.

Параллельно с этим идет и уборка снега. В комитете надеются, что зима не вернется, но, в крайнем случае готовы быстро вывести на улицы необходимую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU