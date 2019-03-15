На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе

СЕГОДНЯ 20:27 2019-03-15T20:27:13+03:00

На проспекте Просвещения хулиган распылил баллончик с перцовым газом в автобусе. Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Баллончик стал последним аргументом в споре двух мужчин [видео]

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Пятница, нервы после рабочей недели натянуты до предела. Петербуржцы спешат домой и любое замечание воспринимают болезненно. Неосторожное слово, и тут же вспыхивает драка. А дальше в дело идет все, что есть под рукой - в такой ситуации оказались пассажиры автобуса, ехавшего по проспекту Просвещения.

- Между двумя мужчинами начался конфликт. Они долго что-то выясняли на словах, а последним аргументом стал баллончик с перцовым газом, который распылил один из них, - сообщают очевидцы событий, приславшие видео в редакцию «Комсомольской правды».

Автобус, пассажиры которого начали задыхаться и кашлять, в этот момент уже подъезжал к станции метро «Гражданский проспект». Но хуже всего пришлось одному из драчунов. Мужчине, которому в лицо попала струя перцового газа, пришлось вызвать скорую помощь.

Самого хулигана общими усилиями удалось скрутить и держать до приезда полиции. Теперь молодому человеку придется ответить за свои действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697449" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге молодой человек распылил газовый баллончик, когда ехал в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU