На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе
Пятница, нервы после рабочей недели натянуты до предела. Петербуржцы спешат домой и любое замечание воспринимают болезненно. Неосторожное слово, и тут же вспыхивает драка. А дальше в дело идет все, что есть под рукой - в такой ситуации оказались пассажиры автобуса, ехавшего по проспекту Просвещения.
- Между двумя мужчинами начался конфликт. Они долго что-то выясняли на словах, а последним аргументом стал баллончик с перцовым газом, который распылил один из них, - сообщают очевидцы событий, приславшие видео в редакцию «Комсомольской правды».
Автобус, пассажиры которого начали задыхаться и кашлять, в этот момент уже подъезжал к станции метро «Гражданский проспект». Но хуже всего пришлось одному из драчунов. Мужчине, которому в лицо попала струя перцового газа, пришлось вызвать скорую помощь.
Самого хулигана общими усилиями удалось скрутить и держать до приезда полиции. Теперь молодому человеку придется ответить за свои действия.
В Санкт-Петербурге молодой человек распылил газовый баллончик, когда ехал в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU