15 Март 22:02 2019-03-15T22:02:19+03:00

Почти 12 часов движение по трассе "Скандинавия" было закрыто из-за смертельного ДТП. Фото: vk.com/spb_today

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Страшная авария, произошедшая ранним утром пятницы, 15 марта на трассе «Скандинавия», не только привела к гибели водителя бензовоза, но создала огромные проблемы для автомобилей, ехавших по оживленной трассе.

- С 08:00 до 11:50 15 марта 2019 года движение транспорта по участку федеральной дороги А-181 «Скандинавия» в направлении Санкт-Петербурга было полностью перекрыто. С 11:50 движение транспорта в сторону Петербурга было открыто, в сторону Выборга – полностью перекрыто, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Благодаря тому, что объезд аварийного участка был организован через Рощино и Первомайское, серьезных пробок удалось избежать. Но полностью движение по «Скандинавии» открыли только вечером - в 20:35.

Много времени понадобилось чтобы убрать аварийные машины - сам бензовоз и самосвал, в который он врезался, а также смыть вытекшее топливо с асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU