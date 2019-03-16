2019-03-16T10:09:19+03:00
Общество

Погода на 16 марта в Петербурге: На выходных в город придет весна

Синоптики обещают долгожданное потепление в Северной столице
Лилия КОЗЛОВА
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На выходных в Петербург придет веснаНа выходных в Петербург придет веснаФото: Олег ЗОЛОТО
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Долгожданная весна, по всей видимости, все же пришла в Петербург. В ночь на субботу, 16 марта, снег начал активно таять и по дорогам города побежали ручейки талой воды. Несмотря на ветер, холода не ощущалось, так как ночные заморозки уже позади, поэтому жители Северной столицы возобновили ночные прогулки по самым красивым местам города.

- Ночью в Петербурге термометры показывали до плюс 2 градусов тепла. Днем 16 марта в Северной столице ожидается отепление до 2-4 градусов выше нуля, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как обычно, смена погоды в Петербурге сопровождается небольшим ветром и осадками. В субботу стоит ожидать облачность и периодические дожди. Несмотря на то, что на улицах все начало активно таять, не стоит забывать о гололедице, на тротуарах, а особенно на дорожках во дворах очень скользко.

Теплая погода в Петербурге продержится все выходные и до конца марта температура воздуха будет лишь повышаться. Наконец-то город на Неве оттает и зацветет новыми красками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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