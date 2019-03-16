Беглов ответил, пойдет ли на выборы губернатора Петербурга

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-16T14:04:31+03:00

Беглов рассказал, будет ли он бороться за пост губернатора Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов еще не определился, пойдет ли он на выборы в качестве кандидата этой осенью или нет.

- Я пока не решил этот вопрос для себя, - ответил Беглов журналистам во время визита в Сочи на финал конкурса «Лидеры России».

Во время встречи речь шла о возможности его участия в выборной гонке этой осенью. Также Беглов отметил, что пока преждевременно говорить о выдвижении в сенаторы от Петербурга главы Совета федерации и бывшего губернатора Северной столицы Валентины Матвиенко.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. На данный момент еще ни один кандидат на пост градоначальника не заявлял о себе официально. Поэтому среди кого придется выбирать петербуржцам, не известно. Ранее Александр Беглов объяснял, что его выдвижение на пост губернатора будет зависеть от мнения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU