2019-03-16T13:24:30+03:00
Общество

На самой барной улице Рубинштейна в Петербурге полиция изъяла 100 литров алкоголя

Владельцы заведений поили посетителей не имея на то лицензии
Лилия КОЗЛОВА
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На улице Рубинштейна в Петербурге из баров изъяли 100 литров незаконного алкоголяНа улице Рубинштейна в Петербурге из баров изъяли 100 литров незаконного алкоголяФото: Олег ЗОЛОТО
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Наступили выходные и жители и гости Петербурга отправились по барам, для того, чтобы выпить, повеселиться и расслабиться. Однако в нескольких заведениях на одной из самых оживленных улиц в центре Петербурга совсем не до веселья. Сотрудники полиции провели рейд на Рубинштейна и изъяли 100 литров алкоголя. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.

- Полиция провела рейд на соблюдение требований к реализации алкоголя в заведениях на одной из самых оживленных улиц в центре Петербурга – Рубинштейна, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Так, в одном из баров правоохранители забрали 60 литров алкоголя: водку, шампанское и виски. Все эти горячительные напитки владельцы заведения разливали своим гостям не имея на то лицензию. В соседнем лаундж-кафе было изъято еще 40 литров спиртных напитков. Также в отношении заведений были заведены административные дела за нарушение требований к обороту алкоголя.

Однако, тем кто планировал на выходных отправиться по барам, расстраиваться не стоит. На Рубинштейна еще много заведений, где остался алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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