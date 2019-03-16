2019-03-16T13:55:35+03:00
Общество

Предприимчивый дезинфектор подселил клопов в доме в Пушкине

После мужчина расклеил объявления об уничтожении насекомых [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Дезинфектор подкинул клопов в дом в петербургском ПушкинеДезинфектор подкинул клопов в дом в петербургском ПушкинеФото: Артем КИЛЬКИН
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Как говорится, есть спрос, есть и предложение. А когда спроса нет, некоторые предприниматели создают его искуственным путем. Так, расклейщик объявлений об уничтожении назойливых насекомых подкинул в один из домов на Красносельском шоссе в петербургском городе Пушкин клопов, дабы повысить спрос на свои услуги.

- Расклейщик объявлений об уничтожении клопов и тараканов перед тем, как наклеить объявление, положил клопов в лючок с антеннами в электрощитке, - рассказали местные жители в социальной сети.

На опубликованном видео с камеры наблюдения, установленной в парадной, видно, как мужчина заходит в помещение, что-то делает возле электрощитка, а потом подходит к доске с рекламными объявлениями. Оглядываясь по сторонам, он сначала сдирает какие-то листы, по всей видимости рекламу конкурентов, а после наклеивает свои объявления.

Расклейщик рекламы дезинфекции подбросил клопов в дом в Пушкине .

Клопов в электрощитке после обнаружили жильцы дома. Успели ли насекомые разбежаться по квартирам, не известно. Однако к этому бизнесмену вряд ли кто-то из местных жителей решит обратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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