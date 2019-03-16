В Ленобласти произошел выброс аммиака

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-16T15:07:01+03:00

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В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ЧП. Цистерна товарного поезда устроила выброс аммиака на железнодорожной станции Вейнмарн в пятницу, 15 марта. Как стало известно 16 марта, последствия случившегося уже устранены.

- Утечка аммиака произошла около шести часов вечера в пятницу, 15 марта. Заметив, что опасное вещество вытекает наружу, работники железной дороги незамедлительно вызвали на место спасателей, - сообщает «Мойка78» со ссылкой на областное правительство.

Спасательные службы сразу же принялись за работу. Последствия протечки были быстро ликвидированы. Товарный поезд, в составе которого находилась цистерна с протечкой, уже покинул Ленинградскую область. О каких-либо вредных последствиях для окружающей среды региона ничего не сообщается.

Благо, токсичный газ легко обнаружить, несмотря на то, что он бесцветный. Аммиак имеет очень резкий характерный запах. При этом газ является крайне опасным и обладает удушающим действием.

ИСТОЧНИК KP.RU