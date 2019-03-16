«Зенит» попросил болельщиков не оскорблять фанатов «Спартака»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-16T16:42:16+03:00

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В воскресение, 17 марта, петербургский «Зенит» проведет матч с закадычными соперниками «Спартак Москва». Футбольная встреча для сине-бело-голубых пройдет на выезде в столице. В связи с тем, что между клубами, а также их фанатами а протяжении многих лет существует противостояние, игроки «Зенита» очень попросили, чтобы болельщики вели себя в гостях прилично, не устраивали и сами не велись на провокации.

- В воскресенье команде предстоит провести важный матч против принципиального соперника. Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых отказаться от использования пиротехники и оскорбительных кричалок, - говорится на официальном сайте «Зенита».

Стычки между фанатами «Зенита» и «Спартака» не редкость. Порой даже доходило до серьезных драк, после которых болельщики обеих команд оказывались на больничной койке. Поэтому футболисты попросили всех соблюдать правила поведения на стадионе и надеются, что игра принесет эмоции и радость яркого спортивного события.

Завтра 16 марта в 19:00 начнется матч «Спартак»-«Зенит» на стадионе «Открытие Арена» в Москве в рамках Премьер-Лиги. На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU