2019-03-16T17:41:36+03:00
Происшествия

Мужчина изнасиловал 10-летнего мальчика в лифте на севере Петербурга

Под подозрение попал 33-летний безработный
Лилия КОЗЛОВА
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10-летнего мальчика изнасиловали в лифте на Долгоозерной улице в Петербурге10-летнего мальчика изнасиловали в лифте на Долгоозерной улице в ПетербургеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Маленький мальчик стал жертвой сексуального насилия в Приморском районе Петербурга. Как стало известно в субботу, 16 марта, 10-летний школьник оказался заперт в лифте с мужчиной, который его изнасиловал. Подозреваемого в совершении жуткого преступления уже задержала полиция.

- В полицию Приморского района 15 марта обратилась 40-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что днем ранее, в четверг, 14 марта, над ее сыном надругался педофил, - пишут «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мальчик зашел в лифт дома на Долгоозерной улице. Следом за ним проник неизвестный мужчина. Схватив четвероклассника, этот человек изнасиловал ребенка прямо в лифте.

По «горячим» следам правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина нигде не работает и у него уже были проблемы с законом ранее.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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