Два корпуса ИТМО на улице Ломоносова откроют для занятий

СЕГОДНЯ 19:59 2019-03-16T19:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 марта два корпуса университета ИТМО на улице Ломоносова, дом 9 в Петербурге откроются для занятий. По окончанию обследований технического состояния здания выяснилось, что после обрушения во втором корпусе, остальные строения не пострадали. ЧП не оказало влияния на основные несущие элементы и фундаменты других зданий.

- Доступ в корпуса №1 и №3 будет открыт уже с 18 марта для всех сотрудников университета. С 19 марта возобновиться образовательный процесс, - сообщила пресс-служба университета.

Что касается четвертого корпуса, то его открытие запланировано на апрель, после организации безопасного прохода в здание. На данный момент в корпусах университета проводится уборка и проверка работоспособности всех систем. Также в зданиях организован постоянный мониторинг, в закрытых помещениях ведется обследование для выявления необходимости укрепления конструкций.

Напомним, что 16 февраля в университете ИТМО на улице Ломоносова обрушились перекрытия. В здании обвалилась часть крыши. Всех, кто находился внутри, спасатели экстренно эвакуируют на улицу. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU