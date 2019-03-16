В коммуналке Петербурга нашли уникальную роспись вековой дальности

СЕГОДНЯ 20:37 2019-03-16T20:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из коммунальных квартир Петербурга, коих в центре города на Неве великое множество, обнаружилась небывалая красота. При ремонте, снимая старые обшарпанные обои, жильцы коммуналки нашли уникальную настенную роспись. Находкой в социальных сетях поделился исследователь квартир старого фонта Северной столицы Максим Косьмин.

- Покупая коммуналку, знайте — под обоями можно найти настоящую «китайщину»! По французски это звучит красиво — шинуазри, что означает использование в творчестве мотивов средневекового китайского искусства, - рассказал автор фотопроекта «Старый фонд».

Роспись в китайском стиле обнаружилась во время ремонта Фото: instagram maax_sf

Роспись под китайский стиль завораживает своей красотой. На ней изображены цветы, трава и кусты, птички, бамбуковая ограда и туман. Пик «дворцовой» популярности шинуазри пришёлся на XVIII век. Эта же роспись находится в бывшем зажиточном доходном доме конца XIX века.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, небольшая вытянутая «буферная» комната без окон, но с арками. Росписями также покрыт смежный вытянутый эркер, однако они сильно закрашены. Предполагается, что потрясающей красоты нарисованные цветы, там где они сохранились с минимальными утратами, непременно будут отреставрированы.

ИСТОЧНИК KP.RU