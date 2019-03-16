2019-03-16T21:38:33+03:00
Общество

Аварийный кинотеатр «Фестиваль» в Петербурге превратится в центр для молодежи

На ремонт здания выделено 100 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Аварийный кинотеатр «Фестиваль» в Петербурге превратится в центр для молодежи Фото: администрация ПетербургаАварийный кинотеатр «Фестиваль» в Петербурге превратится в центр для молодежи Фото: администрация Петербурга
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Старый кинотеатр «Фестиваль» на проспекте Просвещения в Петербурге превратят в молодежный досуговый центр. Об этом стало известно в субботу, 16 марта. На данный момент в аварийном здании на проспекте в доме 47 полным ходом идет ремонт.

- Бывший кинотеатр находится в в разрушенном состоянии в течение полутора десятилетий и к 2021 году должен будет снова открыть свои двери. На базе «Фестиваля» будет создан Молодежный досуговый центр, в студиях которого смогут заниматься свыше 1, 5 тысяч молодых людей, - сообщили в Смольном.

На данный момент здание площадью более пяти тысяч квадратных метров находится в аварийном состоянии. На 2019 год бюджетом города выделено 100 миллионов рублей для проведения первого этапа ремонтных работ.

В здании 1986 года постройки после ремонта начнет действовать центр для молодежи, которая хочет проводить свою жизнь активно и с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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