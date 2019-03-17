В Петербурге рабочие нашли четыре боевых снаряда времен войны

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-17T10:01:04+03:00

Снаряды нашли в трех районах города Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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В Петербурге продолжают находить боевые снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Накануне сотрудникам Росгвардии пришлось выехать сразу в три района, чтобы обследовать опасные находки. Первый вызов был в Сестрорецке. Там на стройплощадке у речки Ржавая обнаружили боевой неразорвавшийся снаряд 152 миллиметра.

- Снаряд был сильно разъеден ржавчиной и представлял опасность, поэтому был оставлен на месте обнаружения под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округ, - рассказывают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уже через час силовикам поступил новый вызов. На этот раз боеприпасы нашли рабочие, проводившие ремонт на чердаке дома на улице Зайцева.

- Были обнаружены три минометные мины калибра 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны, - рассказывают в Росгвардии. - Они были в состоянии сильной коррозии, содержали взрывчатое вещество и представляли опасность для окружающих. Там же были обнаружены 20 ржавых винтовочных патронов 7,62х54 миллиметра.

К слову, в этот же день был еще один вызов на улицу Манчестерская. Там строители нашли 88-миллиметровый учебный снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU