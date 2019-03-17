В Петербурге очевидцы спасли 10-летнюю школьницу, провалившуюся пол лед

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-17T13:09:04+03:00

Под воду ушли также двое мужчин, одного из них спасти не удалось

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ЧП произошло в Колпино. Двое 40-летних мужчин и 10-летняя девочка переходили реку Ижора по тонкому льду, когда ушли под воду. К счастью, это заметили прохожие, которые сразу же бросились на помощь. Мужчины вытащили школьницу из воды и сразу же отправили ее домой. А вот вытаскивать мужчин пришлось спасателям.

- Один из них был извлечен из воды спасательными подразделениями, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Он был, предварительно, пьян. С признаками переохлаждения его отправили в больницу.

Спасти второго мужчину не удалось. Водолазы нашли его тело только спустя несколько часов.

Сейчас ЧП занимаются следователи и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU