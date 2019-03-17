2019-03-17T14:05:49+03:00
Общество

МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Ленобласти

В регионе ожидаются сильный ветер и гололедица
Роман ЛЯЛИН
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Жителям Ленинградской области стоит быть осторожнее 18 марта. В регионе ожидается непогода. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

- 18 марта ночью и в первой половине дня на территории области ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду, - рассказывают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - С 18 по 20 марта на дорогах в регионе будет местами гололедица.

При этом спасатели напоминают, что выход на лед с приходом весны опасен.

- В восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда, - предупреждают в МЧС.

Это касается и Петербурга. Например, накануне в Колпино под лед ушли двое мужчин и школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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