МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Ленобласти
Жителям Ленинградской области стоит быть осторожнее 18 марта. В регионе ожидается непогода. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.
- 18 марта ночью и в первой половине дня на территории области ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду, - рассказывают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - С 18 по 20 марта на дорогах в регионе будет местами гололедица.
При этом спасатели напоминают, что выход на лед с приходом весны опасен.
- В восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда, - предупреждают в МЧС.
Это касается и Петербурга. Например, накануне в Колпино под лед ушли двое мужчин и школьница.
ИСТОЧНИК KP.RU