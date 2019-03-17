В Петербурге ожидается теплая, но снежная неделя

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-17T18:52:39+03:00

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В Северную столицу окончательно пришла весна. В понедельник и вторник, 18-19 марта, в городе ожидает до 4 градусов тепла. При этом пройдут небольшие дожди, которые будут чередоваться со снегом. Со среды по пятницу столбик термометра за окном будет показывать до двух градусов тепла.

Осадки продолжаться вплоть до следующей недели. Сильный ветер до 14 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, повторится в пятницу, 22 марта. В выходные , 23-24 марта, в городе выглянет солнце. А воздух прогреется до трех градусов выше нуля.

Напомним, что ранее в Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности, который продлится вплоть до 21:00 18 марта. В непогоду спасатели призывают быть осторожнее, постараться ограничить работы на открытом воздухе, не ставить машины возле деревьев и шатких строений. Также стоит повременить с длительными поездками.

Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют убрать вещи, которые может сдуть, с балкона. Закрыть окна, иначе их может разбить ветром. Во время прогулок стоит быть особо внимательными. С крыши дома может сдуть части кровли. В случае, если упавшее дерево или постройка оборвала провода линии электропередач, то такое место лучше обойти.

Если ураган застал вас на улице, лучше всего укрыться в домах или подземных переходах. Пережидать непогоду в машинах или автобусах не стоит. Лучше сразу покинуть транспорт. Если вы на трассе - лучше лечь в овраг или кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU