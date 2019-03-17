2019-03-17T18:52:39+03:00
Общество

В Петербурге ожидается теплая, но снежная неделя

Воздух прогреется до 4 градусов тепла
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Северную столицу окончательно пришла весна. В понедельник и вторник, 18-19 марта, в городе ожидает до 4 градусов тепла. При этом пройдут небольшие дожди, которые будут чередоваться со снегом. Со среды по пятницу столбик термометра за окном будет показывать до двух градусов тепла.

Осадки продолжаться вплоть до следующей недели. Сильный ветер до 14 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, повторится в пятницу, 22 марта. В выходные , 23-24 марта, в городе выглянет солнце. А воздух прогреется до трех градусов выше нуля.

Напомним, что ранее в Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности, который продлится вплоть до 21:00 18 марта. В непогоду спасатели призывают быть осторожнее, постараться ограничить работы на открытом воздухе, не ставить машины возле деревьев и шатких строений. Также стоит повременить с длительными поездками.

Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют убрать вещи, которые может сдуть, с балкона. Закрыть окна, иначе их может разбить ветром. Во время прогулок стоит быть особо внимательными. С крыши дома может сдуть части кровли. В случае, если упавшее дерево или постройка оборвала провода линии электропередач, то такое место лучше обойти.

Если ураган застал вас на улице, лучше всего укрыться в домах или подземных переходах. Пережидать непогоду в машинах или автобусах не стоит. Лучше сразу покинуть транспорт. Если вы на трассе - лучше лечь в овраг или кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Москве
Очевидцы: В Петербурге с 15 этажа на Маршала Захарова выпал мужчина
Жители Петербурга сняли на видео нерпу, плавющую в Неве
В Петербурге и Ленобласти введен желтый уровень опасности из-за непогоды
Сбежавшие из конюшни лошади заблокировали проезд по Киевскому шоссе
МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Ленобласти
В Петербурге очевидцы спасли 10-летнюю школьницу, провалившуюся пол лед
В Петербурге полицейские закрыли четыре притона с проститутками
В Петербурге четверо неизвестных избили продавца магазина и похитили продукты
В Ленобласти трое грабителей связали хозяев дома и унесли 300 тысяч рублей
В Петербурге рабочие нашли четыре боевых снаряда времен войны
Аварийный кинотеатр «Фестиваль» в Петербурге превратится в центр для молодежи
В коммуналке Петербурга нашли уникальную роспись вековой давности
Два корпуса ИТМО на улице Ломоносова откроют для занятий
«Зенит» могут наказать за «вандализм болельщиков»
В магазине «Народный» в Петербурге произошла массовая драка
Мужчина изнасиловал 10-летнего мальчика в лифте на севере Петербурга
«Зенит» попросил болельщиков не оскорблять фанатов «Спартака»
Вандалы сломали новую скульптуру семьи на канале Грибоедова
В Ленобласти произошел выброс аммиака
Предприимчивый дезинфектор подселил клопов в доме в Пушкине
На самой барной улице Рубинштейна в Петербурге полиция изъяла 100 литров алкоголя
Ночью грабители ворвались в элитный частный дом в Ленобласти
Беглов ответил, пойдет ли на выборы губернатора Петербурга
Facebook заблокировал рецепт голубцов петербуржца
Погода на 16 марта в Петербурге: На выходных в город придет весна
Почти 12 часов движение по трассе «Скандинавия» было закрыто из-за смертельного ДТП
На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе