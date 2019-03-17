Очевидцы: В Петербурге с 15 этажа на Маршала Захарова выпал мужчина
От полученных травм он скончался
В ЧП разбирается полиция Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:
Жителей домов по улице Маршала Захарова перепугал неизвестный мужчина, тело которого нашли на асфальте возле парадной. Предварительно, погибший сорвался с 15 этажа. Причины ЧП пока неизвестны.
- Из окна 15-ого этажа дома по улице Маршала Захарова выпал мужчина, - рассказывают очевидцы.
Судя по снимкам, сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции. Тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU