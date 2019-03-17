Очевидцы: В Петербурге с 15 этажа на Маршала Захарова выпал мужчина

СЕГОДНЯ 20:52 2019-03-17T20:53:41+03:00

От полученных травм он скончался

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Жителей домов по улице Маршала Захарова перепугал неизвестный мужчина, тело которого нашли на асфальте возле парадной. Предварительно, погибший сорвался с 15 этажа. Причины ЧП пока неизвестны.

- Из окна 15-ого этажа дома по улице Маршала Захарова выпал мужчина, - рассказывают очевидцы.

Судя по снимкам, сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции. Тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU