2019-03-17T20:53:41+03:00
Происшествия

Очевидцы: В Петербурге с 15 этажа на Маршала Захарова выпал мужчина

От полученных травм он скончался
Роман ЛЯЛИН
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В ЧП разбирается полиция Фото: vk.com/unreleased_dtpВ ЧП разбирается полиция Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Жителей домов по улице Маршала Захарова перепугал неизвестный мужчина, тело которого нашли на асфальте возле парадной. Предварительно, погибший сорвался с 15 этажа. Причины ЧП пока неизвестны.

- Из окна 15-ого этажа дома по улице Маршала Захарова выпал мужчина, - рассказывают очевидцы.

Судя по снимкам, сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции. Тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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