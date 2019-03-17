«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Москве

СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-17T21:24:22+03:00

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Футболисты "Зенита" и московского "Спартака" так и не смогли выявить победителей во время матча в Москве. Первыми распечатала ворота соперника столичная команда. Гол на 13-ой минуте забил Денис Глушаков. Правда, еще до перерыва сине-бело-голубые смогли сравнять счет. В этом помог полузащитник Вилмор Барриос. Поэтому на перерыв команды уходили со счетом 1:1.

Во втором тайме команды продолжили прессинговать другу друга. Но вырваться вперед никому из соперников так и не удалось.

- Все. Ничья в Москве, и мы по-прежнему первые! - сообщили в "Зените". - Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку!

К слову, "Зенит" мог победить в матче. Судья не засчитал гол Бранислава Ивановича из-за нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU