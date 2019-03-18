Прогноз погоды на 18 марта в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и дождь

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-18T07:38:55+03:00

Первый рабочий день недели будет ветренным и слякотным. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Весна, о которой мечтали жители Петербурга, все больше и больше входит свои права. Градусники показывают плюсовую температуру, а вместо снега идет дождь. Именно таким, правда еще и ветренным, окажется первый рабочий день недели.

- 18 марта в Петербурге ожидается южный и юго-западный умеренный ветер с порывами до сильного. Днем дождь. Температура воздуха от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, пока признаки зимы еще хорошо видны на улицах, а потому синоптики предупреждают о возможном гололеде в утренние часы. Поэтому и пешеходам и водителям стоит быть осторожными.

Примерно такая же погода ждет петербуржцев во вторник и среду. Однако небольшие ночные снегопады еще могут быть, поэтому убирать шапки и шарфы в шкаф еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU