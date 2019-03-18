2019-03-18T07:38:55+03:00
Общество

Прогноз погоды на 18 марта в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и дождь

Начало рабочей недели будет ненастным, но теплым
Петр КИБЕР
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Первый рабочий день недели будет ветренным и слякотным.Первый рабочий день недели будет ветренным и слякотным.Фото: Алексей ФОКИН
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Весна, о которой мечтали жители Петербурга, все больше и больше входит свои права. Градусники показывают плюсовую температуру, а вместо снега идет дождь. Именно таким, правда еще и ветренным, окажется первый рабочий день недели.

- 18 марта в Петербурге ожидается южный и юго-западный умеренный ветер с порывами до сильного. Днем дождь. Температура воздуха от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, пока признаки зимы еще хорошо видны на улицах, а потому синоптики предупреждают о возможном гололеде в утренние часы. Поэтому и пешеходам и водителям стоит быть осторожными.

Примерно такая же погода ждет петербуржцев во вторник и среду. Однако небольшие ночные снегопады еще могут быть, поэтому убирать шапки и шарфы в шкаф еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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