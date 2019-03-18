2019-03-18T08:04:49+03:00
Общество

Фрунзенскому радиусу официально дали отсрочку до осени

А «Метрострою» пообещали денег авансом
Петр КИБЕР
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Строительство Фрунзенского радиуса должно завершиться к осени.Строительство Фрунзенского радиуса должно завершиться к осени.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Строительство Фрунзенского радиуса, которое превратилось в многосерийную мелодраму, должно закончится 31 августа 2019 года. Так, по крайней мере значится в документе, подписанном в Смольном.

- Разрешить изменить по соглашению сторон существенные условия госконтракта на выполнение работ по объекту «Строительство Фрунзенского радиуса» в части изменения срока выполнения работ с 20.12.2018 года до 31.08.2019 года, - говорится в постановлении, подписанном врио губернатора Петербурга Эдуардом Батановым, который исполняет обязанности вместо Александра Беглова, находящегося в командировке.

Впрочем, никакой сенсации тут нет, о передвинутых на конец лето-начало осени сроках сдачи новых станций фиолетовой ветки метро говорилось и ранее. При этом метростроевцы надеются достроить объект даже раньше, но вопрос стоит в финансировании.

И здесь новое постановление также при деле. Согласно документу «Метрострой» сможет получить аванс (по некоторым данным около 500 миллионов рублей) без подтверждения проведенных работ. Деньги пойдут, в том числе, и на выплату зарплат рабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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