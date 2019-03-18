Старейшую в городе пирожковую, расположенную на Московском проспекте, закрывать не планируют

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-18T08:22:22+03:00

В ответ на вопрос активистов, глава города сообщил, что закрывать пирожковую не планируют. Фото: vk.com/pirozhkovaya1956

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Борцы за сохранение старейшей петербургской пирожковой, той самой, что находится в доме номер 192 по Московскому проспекту, достучались до высшего руководства города. На вопрос активистов о возможном закрытии заведения, ответил врио губернатора Петербурга.

- Вопрос о прекращении деятельности предприятия не ведется, - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы города в соцсети «ВКонтакте», через которую и был задан вопрос.

Впрочем, расслабляться хозяевам пирожковой рано, ведь претензии о незаконном вентиляционном оборудовании, висящем на фасаде дома, на которой и была подана жалоба, никуда не делся.

В ответе врио губернатора Петербурга говорится, что документов, подтверждающих законность пристройки нет, поэтому в дальнейшем хозяев пирожковой ждет разбирательство в Арбитражном суде. Но там речь пойдет о демонтаже конструкций, а не о закрытии кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU