2019-03-18T09:05:10+03:00
Происшествия

На проспекте Маршала Жукова такси смяло «Жигули» до состояния «на свалку»

По счастливой случайности, несмотря на сильный удар, все люди остались живы
Петр КИБЕР
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На проспекте Маршала Жукова такси "уничтожило" ВАЗ-2106. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Маршала Жукова такси "уничтожило" ВАЗ-2106. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло в ночь на понедельник на пересечении проспекта маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова. Автомобиль такси, который вез пассажирку, на полном ходу протаранил «Жигули» шестой модели.

- «Фольксваген» не пропустил «шестерку». Светофор не работал. Повезло. Все живы, - написали очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как позднее написала в комментариях сама девушка, ехавшая пассажиром в машине такси, она жива, но «не совсем цела». Водители обеих машин, несмотря на устрашающий вид разрушений, также серьезно не пострадали.

Зато оба автомобиля разбиты очень сильно. И если такси-иномарку еще можно восстановить, хотя проще разобрать на запчасти, то «Жигулям» точно прямая дорога на свалку - ремонтировать машину не имеет смысла.

Кто прав, а кто виноват в аварии - установят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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