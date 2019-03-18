Врачи спасают жизнь 4-летнего мальчика, съевшего порошок марганцовки
Медики Филатовской больницы борются за жизнь четырехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей проглотил порошок марганцовки. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга.
- Мальчика привезли в больницу из квартиры на Шуваловском проспекте, пишет «Мойка 78».
Врачи диагностировали у ребенка химический ожог второй степени желудка, а также ожог пищевода. Сейчас состояние малыша оценивается как тяжелое.
По предварительной информации, малыш остался на некоторое время один без присмотра и успел добраться до склянки с марганцовкой.
Родители уже дали объяснение полиции. Известно, что семья благополучная, на учете у контролирующих органов не стоит. Теперь вопрос с надзоре может быть рассмотрен в свете
ИСТОЧНИК KP.RU