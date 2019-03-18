2019-03-18T11:25:15+03:00
Происшествия

Врачи спасают жизнь 4-летнего мальчика, съевшего порошок марганцовки

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу
Петр КИБЕР
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В Петербурге ребенок получил серьезное отравление, наевшись марганцовки.В Петербурге ребенок получил серьезное отравление, наевшись марганцовки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Медики Филатовской больницы борются за жизнь четырехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей проглотил порошок марганцовки. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга.

- Мальчика привезли в больницу из квартиры на Шуваловском проспекте, пишет «Мойка 78».

Врачи диагностировали у ребенка химический ожог второй степени желудка, а также ожог пищевода. Сейчас состояние малыша оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, малыш остался на некоторое время один без присмотра и успел добраться до склянки с марганцовкой.

Родители уже дали объяснение полиции. Известно, что семья благополучная, на учете у контролирующих органов не стоит. Теперь вопрос с надзоре может быть рассмотрен в свете

ИСТОЧНИК KP.RU

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