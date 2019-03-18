На Балтийской улице «Датсун» протаранил дом, а на Витебском проспекте каршеринг «утонул» в луже
Весна практически пришла в Петербург и гололеда на дорогах практически нет - луж больше, однако утром в понедельник 18 марта автомобили активно попадали в аварии. Так, владелец «Датсуна», не без сторонней помощи, припарковался в стене дома на Балтийской улице.
- В дом номер 38 врезалась легковушка, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.
Впрочем, обвинять в ДТП только владельца «Датсуна» преждевременно - на боку машины видны свежие вмятины, поэтому, скорее всего, машина отправилась «на стоянку» в стену здания не без посторонней помощи.
Другой инцидент произошел «в болотах» Витебского проспекта. Там, среди новостроек, местные жители обнаружили брошенный и наполовину утонувший в луже «Рено» одной из служб каршеринга.
Как предположили остроумные пользователи соцсетей, водителя искать надо по мокрым следам.
На Балтийской улице в Петербурге "Датсун" протаранил стену дома. .Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
ИСТОЧНИК KP.RU