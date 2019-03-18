На Балтийской улице «Датсун» протаранил дом, а на Витебском проспекте каршеринг «утонул» в луже

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-18T12:13:59+03:00

Кроссовер из каршеринга застрял в луже на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Пасмурное утро понедельника не задалось сразу у нескольких автолюбителей

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Весна практически пришла в Петербург и гололеда на дорогах практически нет - луж больше, однако утром в понедельник 18 марта автомобили активно попадали в аварии. Так, владелец «Датсуна», не без сторонней помощи, припарковался в стене дома на Балтийской улице.

- В дом номер 38 врезалась легковушка, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

Впрочем, обвинять в ДТП только владельца «Датсуна» преждевременно - на боку машины видны свежие вмятины, поэтому, скорее всего, машина отправилась «на стоянку» в стену здания не без посторонней помощи.

Другой инцидент произошел «в болотах» Витебского проспекта. Там, среди новостроек, местные жители обнаружили брошенный и наполовину утонувший в луже «Рено» одной из служб каршеринга.

Как предположили остроумные пользователи соцсетей, водителя искать надо по мокрым следам.

На Балтийской улице в Петербурге "Датсун" протаранил стену дома. .Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ИСТОЧНИК KP.RU