За неделю в Петербурге проведут технические разводки пяти мостов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-18T12:54:31+03:00

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В Петербурге заканчивается март, с Невы почти сошел лед, а это значит, что совсем скоро начнется навигация и вновь на набережных города будут собираться многочисленные туристы. Для них, ну и для проводки кораблей, свои крылья распахнут мосты. А пока сезон не начат, специалисты проводят технические разводки.

- На текущей неделе состоятся технологические разводки пяти мостов и по следующему графику:

в ночь с 18 на 19 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45; Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55; Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 19 на 20 марта

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55; Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 20 на 21 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45; Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00; Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 21 на 22 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45; Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00; Тучков мост: с 02:00 до 04:55, - сообщается на сайте «Мостотреста»

Горожан призывают быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU