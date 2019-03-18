Полиция поймала педофила, который приставал к школьнику в лифте

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-18T13:34:48+03:00

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Слишком пристальное и не слишком пристойное внимание взрослого мужчины к 10-летнему мальчику стало причиной обращения его родителей в полицию. Там быстро вычислили и задержали педофила.

- 15 марта 2019 года в полицию Приморского района обратилась 41-летняя женщина с заявление о том, что около шести часов вечера в кабине лифта на Долгоозерной улице неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Через некоторое время стражи порядка поймали 32-летнего нигде неработающего мужчину, который уже был судим ранее. Если вина предполагаемого педофила будет доказана, то он вновь отправится в не столь отдаленные места.

Уголовное дело в отношении него заведено по статье «насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU