Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-18T14:44:15+03:00

Святыня будет пребывать в нижнем храме собора до праздника Пасхи

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Во вторник, 19 марта, во Владимирском соборе Петербурга, расположенном на Владимирской площади города, будут торжественно встречать чудотворную икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую).

- Чудотворную икону доставят в Санкт-Петербург из Железногорской епархии по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилл, - сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

В Северной столице святыня будет находится до светлого праздника Пасхи. Доступ к ней будет осуществляться ежедневно с 9:00 до 20:00.

Напомним, что Икона Божией Матери «Умиление» (Локотская) является копией литографии знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский.

Локотская икона была явлена в поселке Локоть Брянской области в 1994 году. Жительница поселка купила обыкновенный плакатный календарь с изображением Богородицы, принесла его домой, вырезала образ и повесила как икону. Спустя некоторое время образ на стене замироточил и заблагоухал, а на обратной стороне иконы проявились образ Богородицы и Спас Нерукотворный. Для святыни изготовили двустороннюю ризу и поставили в киот. Мироточение иконы продолжается по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU