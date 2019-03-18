Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)
Во вторник, 19 марта, во Владимирском соборе Петербурга, расположенном на Владимирской площади города, будут торжественно встречать чудотворную икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую).
- Чудотворную икону доставят в Санкт-Петербург из Железногорской епархии по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилл, - сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.
В Северной столице святыня будет находится до светлого праздника Пасхи. Доступ к ней будет осуществляться ежедневно с 9:00 до 20:00.
Напомним, что Икона Божией Матери «Умиление» (Локотская) является копией литографии знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский.
Локотская икона была явлена в поселке Локоть Брянской области в 1994 году. Жительница поселка купила обыкновенный плакатный календарь с изображением Богородицы, принесла его домой, вырезала образ и повесила как икону. Спустя некоторое время образ на стене замироточил и заблагоухал, а на обратной стороне иконы проявились образ Богородицы и Спас Нерукотворный. Для святыни изготовили двустороннюю ризу и поставили в киот. Мироточение иконы продолжается по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU