Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-18T15:37:31+03:00

По версии журнала Forbes ЖК «Граф Орлов» в 2017 году вошел в ТОП-100 лучших жилых комплексов России. Фото Компании Л1.

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Компания Л1 вывела на рынок квартиры в седьмом корпусе жилого комплекса бизнес-класса «Граф Орлов» в Санкт-Петербурге. На выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 47 до 164 квадратных метров. Высота потолков – три метра. На верхних этажах расположено видовое жилье, из окон которого открывается панорама Московского проспекта.

Квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой. Цены начинаются от 6,65 миллионов рублей при условии внесения 100% оплаты.

Седьмой корпус будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года.

СПРАВКА

Жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма, расположен в пешей доступности от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей в Санкт-Петербурге.

ЖК «Граф Орлов» в 2017 году вошел в ТОП-100 лучших жилых комплексов России (по версии журнала Forbes).

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ИСТОЧНИК KP.RU