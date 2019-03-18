Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Компания Л1 вывела на рынок квартиры в седьмом корпусе жилого комплекса бизнес-класса «Граф Орлов» в Санкт-Петербурге. На выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 47 до 164 квадратных метров. Высота потолков – три метра. На верхних этажах расположено видовое жилье, из окон которого открывается панорама Московского проспекта.
Квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой. Цены начинаются от 6,65 миллионов рублей при условии внесения 100% оплаты.
Седьмой корпус будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года.
СПРАВКА
Жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма, расположен в пешей доступности от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей в Санкт-Петербурге.
ЖК «Граф Орлов» в 2017 году вошел в ТОП-100 лучших жилых комплексов России (по версии журнала Forbes).
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ИСТОЧНИК KP.RU