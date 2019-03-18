Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение
Отопительный сезон в Петербурге еще не закончен, а это значит, что и коммунальные аварии всегда имеют шанс произойти. И днем 18 марта ЧП произошло прямо у стен Большого драматического театра имени Товстоногова на пересечении набережной Фонтанки и Инструментальной улицы.
- Прорыв теплосети на Инструментальной улице у БДТ, кипяток уже льется по набережной, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Из-за прорыва трубы образовалась и большая промоина с кипятком, в которую задними колесами провалился автомобиль. Иномарку вытаскивали эвакуатором. А во избежание прочих несчастных случаев, движение по Инструментальной улице было полностью перекрыто.
Сейчас на месте работают ремонтные бригады. И судя по диаметру промоины, дел им тут хватит надолго. Правда в «Теплосети» Петербурга заверяют, что несмотря на масштаб проблемы, авария не повлияла на теплоснабжение потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU