2019-03-18T16:05:53+03:00
Происшествия

Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение

А в образовавшуюся промоину у стен БДТ имени Товстоногова провалилась иномарка
Петр КИБЕР
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Рядом с БДТ имени Товстоногова прорвало трубу с кипятком. Фото: "Аварийный Петербург".Рядом с БДТ имени Товстоногова прорвало трубу с кипятком. Фото: "Аварийный Петербург".
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Отопительный сезон в Петербурге еще не закончен, а это значит, что и коммунальные аварии всегда имеют шанс произойти. И днем 18 марта ЧП произошло прямо у стен Большого драматического театра имени Товстоногова на пересечении набережной Фонтанки и Инструментальной улицы.

- Прорыв теплосети на Инструментальной улице у БДТ, кипяток уже льется по набережной, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за прорыва трубы образовалась и большая промоина с кипятком, в которую задними колесами провалился автомобиль. Иномарку вытаскивали эвакуатором. А во избежание прочих несчастных случаев, движение по Инструментальной улице было полностью перекрыто.

Сейчас на месте работают ремонтные бригады. И судя по диаметру промоины, дел им тут хватит надолго. Правда в «Теплосети» Петербурга заверяют, что несмотря на масштаб проблемы, авария не повлияла на теплоснабжение потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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