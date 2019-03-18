Дачник умер, подорвавшись на раскопанном военном снаряде в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-18T16:09:54+03:00

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Вечером в воскресение, 17 марта, на одном из дачных участков в Кировском районе Ленобласти прогремел взрыв. Местный садовод подорвался на старом артиллерийском снаряде, который пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Мужчина погиб.

- Сообщение о взрыве на одном из участков СНТ массива Михайловский в Кировском районе Ленобласти поступило 17 марта около 19:10 часов. Дежурная группа отдела ОМОН ГУ Росгвардии с кинологом выехали на место для обследования и выяснения причин трагедии, - рассказала пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии Петербурга.

Оказалось, что мужчина подорвался на артиллерийском снаряде, предположительно, калибра 75 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Во время осмотра двора дома в земле были обнаружены еще боеприпасы военного времени: четыре артиллерийских снаряда 81 миллиметров, 75 миллиметров и 50 миллиметров, а также противопехотная осколочная мина.

При изучении оказалось, что все находки еще не устарели, содержат взрывчатые вещества и находятся в полной боеготовности, представляя реальную угрозу. Все боеприпасы вывезены с садового участка и уничтожены на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU