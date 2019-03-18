2019-03-18T17:14:42+03:00
Общество

Водитель Infiniti, насмерть задавивший женщину, разрушивший магазин и устроивший ДТП в Петербурге, избежал тюрьмы

Уголовное преследование мужчины завершилось после уплаты им 1,6 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге водитель, сбивший насмерть женщину и протаранивший магазин и автомобили, избежал тюрьмыВ Петербурге водитель, сбивший насмерть женщину и протаранивший магазин и автомобили, избежал тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге завершилось уголовное дело и преследование в отношении водителя Infiniti, который в сентябре 2018 года стал виновником крупного ДТП с летальным исходом. Зеленоградский районный суд в понедельник, 18 марта, вынес постановление о прекращении дела.

Смертельная авария произошла 15 сентября прошлого года в поселке Репино в Петербурге. Водитель иномарки, стоявшей на парковке, начал громить все на своем пути. Сначала он снес «Мерседес», который от удара отлетел в другую элитную легковушку. Потом снес дорожный знак и на скорости влетел в двери магазина, давя на своем пути людей. В результате два человека пострадали, одна женщина погибла.

- В суд поступило дело с ходатайством потерпевшей о прекращении уголовного дела, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Во время слушания, виновник ДТП свою вину признал и раскаялся в содеянном. Также он возместил причиненный вред в размере 1 650 000 рублей.

Уголовное дело о трагической аварии прекращено в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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