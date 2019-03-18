2019-03-18T17:30:08+03:00
Общество

Извращенец напугал семиклассницу на зеленой ветке петербургского метро

13-летняя девочка была шокирована, увидев гениталии эксгибициониста
Лилия КОЗЛОВА
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На зелёной ветке подземки в Петербурге семиклассницу напугал эксгибиционистНа зелёной ветке подземки в Петербурге семиклассницу напугал эксгибиционистФото: Олег ЗОЛОТО
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Семиклассница из Петербурга находится в шоке после поездки в метро. Днем в воскресение, 17 марта, в вагоне поезда на зеленой ветке подземки девочка столкнулась с эксгибиционистом, который решил продемонстрировать школьнице свое обнаженное тело. Извращенца уже ищут.

- Инцидент произошел около трех часов дня 17 марта в вагоне поезда «зеленой» Невско-Василеостровской линии метро, - сообщается в группе «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Поезд мчал по тоннелю от станции «Василеостровская» в сторону «Гостиного двора». Неизвестный мужчина увидел в вагоне 13-летнюю девочку и решил продемонстрировать ей свои половые органы. Увидев обнаженные части тела взрослого постороннего человека, ребенок испугался и одеревенел от страха.

Полиция Петербурга об этом случае узнала от отца девочки. Мужчина пришел к правоохранителям и написал заявление на извращенца. На данный момент возбуждено уголовное дело. Любителя демонстрировать свое голое тело разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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