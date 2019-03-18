В страшном лобовом ДТП под Петербургом погиб человек, трое пострадали

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-18T18:18:31+03:00

В страшном ДТП в Ленобласти погиб мужчина и пострадали три человека Фото: Алексей ФОКИН

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Трагическая авария произошла днем в понедельник, 18 марта, под Петербургом. Маршрутный автобус и легковой автомобиль на большой скорости устроили лобовое столкновение, в результате которого три человека пострадали. Еще один, водитель легковушки, скончался на месте.

- Смертельное ДТП произошло около 14:40 часов 18 марта на 14 километре дороги Кириши – Будогощь в Кировском районе Ленобласти, - рассказала пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и 47-му региону.

Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» гнал по дороге навстречу автобусу «ПАЗ». В какой-то момент транспортные средства встретились на трассе и столкнулись. От удара машины раскидало по проезжей части.

В результате ДТП на месте погиб 31-летний водитель «Фольксваген». Еще троим пассажирам маршрутки понадобилась госпитализация. По факту смертельного происшествия правоохранители проводят проверку и устанавливают виновных в трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU