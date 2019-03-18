Автобусные остановки Петербурга украсят стихами юных поэтов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-18T18:40:05+03:00

Первые 20 произведений появятся на остановках Невского и Московского проспектов уже 21 марта

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В Петербурге остановки общественного транспорта украсят стихами современных юных поэтов России. Данной инициативой занимается фонд «Поэзия улиц» совместно с комитетом по печати специально к Всемирному дню поэзии. Первые 20 произведений появятся на остановках уже 21 марта.

- На одной остановке размещается один стих на русском языке с указанием автора, - говорится в условиях конкурса «Поэзия улиц на автобусных остановках».

Авторами произведений стали дети от пяти до четырнадцати лет. Именно им организаторы проекта дали возможность представить свой стихотворный талант. Тексты вмонтируют в остановки Невского и Московского проспектов. Каждое отобранное произведение провисит в городе от трех месяцев до года, говорят организаторы. Срок размещения зависит от «антивандальных настроений петербуржцев и гостей нашего города».

Всего для размещения стихотворений выделено 52 автобусные остановки, а значит, познакомиться с современной талантливой детской поэзией можно будет по многим адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU