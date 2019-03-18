В День моряка-подводника, 19 марта, в Петербурге представят реконструкцию боя времен блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-18T19:23:54+03:00

В День подводника в Петербурге проведут реконструкцию боя времен блокады Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО

Историческая постановка сражения пройдет в Сестрорецке у церкви Петра и Павла

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Во вторник, 19 марта, в честь празднования Дня моряка-подводника в Петербурге состоится историческая реконструкция сражения времен фашистской блокады Ленинграда. Постановка боя Великой Отечественной войны пройдет на Петропавловской набережной, возле церкви Петра и Павла в городе Сестрорецк.

- Участники городских военно-патриотических обществ воссоздадут некоторые эпизоды боя подразделений морской пехоты и моряков-подводников с немецко-фашистскими войсками, - сообщают организаторы мероприятия.

В реконструкции, которая начнется в 12:30 часов во вторник будут принимать участие фронтовики Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники Нахимовского Военно-Морского училища и участники юнармейских отрядов.

Также в День подводного флота России гости праздника в Сестрорецке смогут принять участие в молебне за здравие моряков-подводников, в митинге, а также по окончанию реконструкции угоститься на полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU