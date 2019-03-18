2019-03-18T19:23:54+03:00
Общество

В День моряка-подводника, 19 марта, в Петербурге представят реконструкцию боя времен блокады Ленинграда

Историческая постановка сражения пройдет в Сестрорецке у церкви Петра и Павла
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В День подводника в Петербурге проведут реконструкцию боя времен блокады ЛенинградаВ День подводника в Петербурге проведут реконструкцию боя времен блокады ЛенинградаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 марта, в честь празднования Дня моряка-подводника в Петербурге состоится историческая реконструкция сражения времен фашистской блокады Ленинграда. Постановка боя Великой Отечественной войны пройдет на Петропавловской набережной, возле церкви Петра и Павла в городе Сестрорецк.

- Участники городских военно-патриотических обществ воссоздадут некоторые эпизоды боя подразделений морской пехоты и моряков-подводников с немецко-фашистскими войсками, - сообщают организаторы мероприятия.

В реконструкции, которая начнется в 12:30 часов во вторник будут принимать участие фронтовики Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники Нахимовского Военно-Морского училища и участники юнармейских отрядов.

Также в День подводного флота России гости праздника в Сестрорецке смогут принять участие в молебне за здравие моряков-подводников, в митинге, а также по окончанию реконструкции угоститься на полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге построят спорткомплекс для хоккея с мячом
В Петербурге рабочие разбили памятную доску академику Комарову во время ее установки
Петербург представлен в пяти номинациях престижной премии по туризму
Вор-неудачник разбил бутылку с алкоголем об голову продавца гипермаркета в Петербурге
Петербуржец пырнул ножом приятеля и лег спокойно спать
Директора детского дома в Петербурге, где более 10 лет насиловали воспитанников, будут судить
Автобусные остановки Петербурга украсят стихами юных поэтов
В страшном лобовом ДТП под Петербургом погиб человек, трое пострадали
Следком опубликовал видео очной ставки виновных в гибели детей на Сямозере
Извращенец напугал семиклассницу на зеленой ветке петербургского метро
Водитель Infiniti, насмерть задавивший женщину, разрушивший магазин и устроивший ДТП в Петербурге, избежал тюрьмы
В Петербурге агрессивный таксист ограбил пассажирку и прокатил ее на капоте авто
Дачник умер, подорвавшись на раскопанном военном снаряде в Ленобласти
Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение
Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)
В Волхве по факту смерти малыша от ветрянки завели уголовное дело