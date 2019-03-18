2019-03-18T19:52:44+03:00
Происшествия

Директора детского дома в Петербурге, где более 10 лет насиловали воспитанников, будут судить

Женщина умалчивала о насилии и съемках порнографии с детьми
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге будут судить директора детского дома, где 10 лет насиловали детейВ Петербурге будут судить директора детского дома, где 10 лет насиловали детейФото: Олег ЗОЛОТО
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Директора детского дома в Петербурге, в котором на протяжении более 10 лет насиловали несовершеннолетних воспитанников, будут судить. Дело рассмотрит Кировский районный суд Северной столицы. Женщина обвиняется в том, что зная о страшных издевательствах, а также о съемках порнографии, закрывала на это глаза.

- С 1991 года Наталья Федорова замещала должность директора детского дома №10 наводящегося на улице Ивана Черных Кировского района Петербурга. По версии следствия, с 2006 по 2017 годы, женщина получала жалобы и сообщения о насилии над детьми, которое происходит в стенах заведения, однако ничего в связи с этим не предпринимала, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Директор считала, что дети просто выдумывают страшные небылицы, поэтому не боялась никаких последствий, не обратилась в полицию и полностью игнорировала жалобы. При этом, также ей сообщалось, что в стенах детского дома снимают порнографию с несовершеннолетними. Однако и эту информацию Федорова проигнорировала.

В результате преступного бездействия директора, считает следствие, на протяжении длительного времени на территории детского дома и школы в отношении воспитанников совершалось насилие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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