Петербуржец пырнул ножом приятеля и лег спокойно спать

СЕГОДНЯ 20:18 2019-03-18T20:34:26+03:00

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Ночью в субботу, 16 марта, сотрудники Росгвардии в поселке Понтонный в Петербурге задержали мужчину, который ранил ножом своего приятеля, а потом, оставив его истекать кровью, отправился спать. Спасла погибающего женщина, на глазах у которой и произошла драка.

- Инцидент произошел в одной из квартир дома 13 на улице Александра Товпеко в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга 16 марта ночью. Между 32-летним и 48-летним мужчинами началась ссора, переросшая в серьезный конфликт, в ходе которого младший схватился за нож, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Мужчина замахнулся и всадил своему оппоненту нож в область груди. После этого он успокоился, оставил раненного мужчину лежать, а сам пошел спать в одну из комнат. Раненому помогла женщина, которая находилась в помещении в это время и видела всю драку. Она быстро вызвала полицию и скорую помощью

Медики госпитализировали 48-летнего раненого в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Его агрессивного товарища отправили в полицию, где возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU