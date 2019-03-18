2019-03-18T21:00:07+03:00
Происшествия

Вор-неудачник разбил бутылку с алкоголем об голову продавца гипермаркета в Петербурге

Работник магазина попал в больницу с травмой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец разбил бутылку о голову сотрудника магазинаПетербуржец разбил бутылку о голову сотрудника магазинаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вечером в воскресение, 17 марта, житель Василеостровского района Петербурга решил расслабиться вечером. Для этого ему нужен был какой-нибудь горячительный напиток. Он отправился в магазин и решил, что за бутылку можно и не платить. Однако незаметно вынести алкоголь из гипермаркета не получилось.

- В половину десятого вечера один из сотрудников гипермаркета «Лента» на Уральской улице заметил мужчину, который прятал под одеждой бутылку с алкогольным напитком и пытался пройти, не заплатив, мимо касс, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

27-летний работник магазина нажал на кнопку сигнализации и, до приезда подмоги, попытался сам задержать вора. Однако тот решил дать отпор. Поняв, что его намерения раскрыты, мужчина достал краденую бутылку и, разбив ее о голову сотрудника, побежал к выходу.

Но на выходе его уже ждал наряд вневедомственной охраны. Мужчину скрутили и отправили в отделение полиции. Задержанным оказался 39-летний местный житель. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Пострадавший работник гипермаркета госпитализирован в Покровскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге построят спорткомплекс для хоккея с мячом
В Петербурге рабочие разбили памятную доску академику Комарову во время ее установки
Петербург представлен в пяти номинациях престижной премии по туризму
Петербуржец пырнул ножом приятеля и лег спокойно спать
Директора детского дома в Петербурге, где более 10 лет насиловали воспитанников, будут судить
В День моряка-подводника, 19 марта, в Петербурге представят реконструкцию боя времен блокады Ленинграда
Автобусные остановки Петербурга украсят стихами юных поэтов
В страшном лобовом ДТП под Петербургом погиб человек, трое пострадали
Следком опубликовал видео очной ставки виновных в гибели детей на Сямозере
Извращенец напугал семиклассницу на зеленой ветке петербургского метро
Водитель Infiniti, насмерть задавивший женщину, разрушивший магазин и устроивший ДТП в Петербурге, избежал тюрьмы
В Петербурге агрессивный таксист ограбил пассажирку и прокатил ее на капоте авто
Дачник умер, подорвавшись на раскопанном военном снаряде в Ленобласти
Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение
Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)
В Волхве по факту смерти малыша от ветрянки завели уголовное дело