Вор-неудачник разбил бутылку с алкоголем об голову продавца гипермаркета в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:00 2019-03-18T21:00:07+03:00

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Вечером в воскресение, 17 марта, житель Василеостровского района Петербурга решил расслабиться вечером. Для этого ему нужен был какой-нибудь горячительный напиток. Он отправился в магазин и решил, что за бутылку можно и не платить. Однако незаметно вынести алкоголь из гипермаркета не получилось.

- В половину десятого вечера один из сотрудников гипермаркета «Лента» на Уральской улице заметил мужчину, который прятал под одеждой бутылку с алкогольным напитком и пытался пройти, не заплатив, мимо касс, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

27-летний работник магазина нажал на кнопку сигнализации и, до приезда подмоги, попытался сам задержать вора. Однако тот решил дать отпор. Поняв, что его намерения раскрыты, мужчина достал краденую бутылку и, разбив ее о голову сотрудника, побежал к выходу.

Но на выходе его уже ждал наряд вневедомственной охраны. Мужчину скрутили и отправили в отделение полиции. Задержанным оказался 39-летний местный житель. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Пострадавший работник гипермаркета госпитализирован в Покровскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU