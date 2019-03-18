2019-03-18T21:22:18+03:00
Общество

Петербург представлен в пяти номинациях престижной премии по туризму

Голосование премии World Travel Awards 2019 продлится до 28 апреля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербург номинирован на пять наград премии по туризмуПетербург номинирован на пять наград премии по туризмуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербург не раз становился одним из самых привлекательных городов для туристов не только России, но и со всего мира. Великолепные архитектурные ансамбли, неповторимые перипетии рек и каналов с множеством красивых мостов достойны того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни. В 2019 году город на Неве представлен в пяти номинациях ежегодной премии в области туризма - World Travel Awards 2019.

- Потенциал Петербурга в привлечении туристов не иссякнет никогда. Наш город ежегодно получает высокие оценки за работу в этом направлении. В 2018 году как главный круизный город он превзошел Афины, Канны и другие города, - подчеркнул вице-губернатор Северной столицы Олег Марков.

В этом году Петербург претендует на звания: ведущее европейское направление для поездок на выходные, ведущее городское направление Европы, ведущее круизное направление Европы, ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием, а также комитет по развитию туризма номинирован на звание ведущего в Европе руководящего туристического совета.

Оценивается город в несколько этапов по таким критериям, как качество сервиса, инфраструктура, безопасность и, самое главное, удовлетворенность гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге построят спорткомплекс для хоккея с мячом
В Петербурге рабочие разбили памятную доску академику Комарову во время ее установки
Вор-неудачник разбил бутылку с алкоголем об голову продавца гипермаркета в Петербурге
Петербуржец пырнул ножом приятеля и лег спокойно спать
Директора детского дома в Петербурге, где более 10 лет насиловали воспитанников, будут судить
В День моряка-подводника, 19 марта, в Петербурге представят реконструкцию боя времен блокады Ленинграда
Автобусные остановки Петербурга украсят стихами юных поэтов
В страшном лобовом ДТП под Петербургом погиб человек, трое пострадали
Следком опубликовал видео очной ставки виновных в гибели детей на Сямозере
Извращенец напугал семиклассницу на зеленой ветке петербургского метро
Водитель Infiniti, насмерть задавивший женщину, разрушивший магазин и устроивший ДТП в Петербурге, избежал тюрьмы
В Петербурге агрессивный таксист ограбил пассажирку и прокатил ее на капоте авто
Дачник умер, подорвавшись на раскопанном военном снаряде в Ленобласти
Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение
Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)
В Волхве по факту смерти малыша от ветрянки завели уголовное дело