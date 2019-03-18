Петербург представлен в пяти номинациях престижной премии по туризму

СЕГОДНЯ 21:22 2019-03-18T21:22:18+03:00

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Петербург не раз становился одним из самых привлекательных городов для туристов не только России, но и со всего мира. Великолепные архитектурные ансамбли, неповторимые перипетии рек и каналов с множеством красивых мостов достойны того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни. В 2019 году город на Неве представлен в пяти номинациях ежегодной премии в области туризма - World Travel Awards 2019.

- Потенциал Петербурга в привлечении туристов не иссякнет никогда. Наш город ежегодно получает высокие оценки за работу в этом направлении. В 2018 году как главный круизный город он превзошел Афины, Канны и другие города, - подчеркнул вице-губернатор Северной столицы Олег Марков.

В этом году Петербург претендует на звания: ведущее европейское направление для поездок на выходные, ведущее городское направление Европы, ведущее круизное направление Европы, ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием, а также комитет по развитию туризма номинирован на звание ведущего в Европе руководящего туристического совета.

Оценивается город в несколько этапов по таким критериям, как качество сервиса, инфраструктура, безопасность и, самое главное, удовлетворенность гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU