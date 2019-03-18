2019-03-18T21:37:58+03:00
Общество

В Петербурге рабочие разбили памятную доску академику Комарову во время ее установки

Плита раскололась, когда ее собирались монтировать на фасад Дома штатных сотрудников Ботанического сада
Лилия КОЗЛОВА
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Рабочие в Петербурге разбили мемориальную доску во время установки Фото: ВК/"Аварийный Петербург"Рабочие в Петербурге разбили мемориальную доску во время установки Фото: ВК/"Аварийный Петербург"
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Эпичная история произошла в Петербурге в понедельник, 18 марта, во время реставрации Дома штатных сотрудников на улице Профессора Попова. Рабочие неаккуратно обращались с мемориальной доской академику Владимиру Комарову и разбили ее.

- Очередной эпик фейл при реставрации Дома штатных сотрудников Ботанического сада. Работники разбили мемориальную доску академику Комарову – во время попытки установить ее на фасад, - сообщается в группе «Аварийный Петербург».

Мемориальная доска разломилась на две части. Теперь, по всей видимости, памятник будут переделывать, для того, чтобы все же водрузить ее на стену.

Отметим, что здание находится по адресу дом 2 по улице Профессора Попова. Построено оно было в 1914 году. В его комплекс входят оранжереи, деревянные казармы, школа садов, здание гербария и библиотеки. Владимир Комаров – советский ботаник, в 1936-1945 возглавлял Академию наук СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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