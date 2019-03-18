2019-03-18T21:50:20+03:00
Общество

В Петербурге построят спорткомплекс для хоккея с мячом

Уникальный крытый Дворец спорта откроется в Красносельском районе
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге собираются возродить хоккей с мячомВ Петербурге собираются возродить хоккей с мячомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Петербурге планируют возродить хоккей с мячом. Специально для этого в Красносельском районе Северной столицы собираются построить многофункциональный спортивный комплекс. Данную инициативу сегодня, 18 марта, обсудили в Смольном.

- Новый комплекс - каток для русского хоккея, который зародился именно на берегах Невы. На его площадке будут также развиваться и другие виды спорта, в том числе - конькобежные дисциплины, - сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Кроме того, строительство Дворца для хоккея с мячом решил вопрос тренировочных залов для детей и подростков из Колпино, Гатчины и других ближайших микрорайонов Петербурга. Для строительства здания планируется привлечь федеральные средства.

На данный момент комитет по строительству занимается поиском подходящего земельного участка для большого уникального крытого спортивного комплекса. Отмечается, что для этой цели Полежаевский парк использоваться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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