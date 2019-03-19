Прогноз погоды на 19 марта в Санкт-Петербурге: Утром и днем дождь со снегом

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-19T07:39:55+03:00

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Банально, но весна все больше и больше вступает в свои права. С каждым днем светлеет все раньше, а темнеет позже. Улицы города практически очистились от снега и наледи и температура на градуснике уверенно держится выше ноля. Но иногда и зима может напомнить о себе небольшим снегопадом.

-19 марта в Петербурге ожидается пасмурная погода. Утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, - сообщается на сайт городского гидрометцентра.

Так что жителям и гостям Петербурга пока рано убирать в шкаф шарфы и шапки. Они им еще пригодятся, как и утепленные резиновые сапоги.

А вот водителям расслабляться тем более не стоит, ведь из-за ночных заморозков на дорогах может быть гололедица. Особенно в ранние утренние часы.

ИСТОЧНИК KP.RU