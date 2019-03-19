2019-03-19T09:32:20+03:00
Происшествия

Пьяный водитель каршеринга снес столб на Выборгской набережной

Удивительно, но мужчина почти не пострадал в аварии, после которой машину можно отправлять на свалку
Петр КИБЕР
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На Выборгской набережной каршеринг снес столб. Фото: vk.com/spb_todayНа Выборгской набережной каршеринг снес столб. Фото: vk.com/spb_today
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Очередная авария произошла с участием прокатных автомобилей. По счастливой случайности, на этот раз пострадала только машина из каршеринга. Нетрезвый «пилот» «Фольксвагена» разбил только саму легковушку, не задев другой транспорт.

- Каршеринг снес столб на Выборгской набережной. Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения, хорошо что не убил никого, говорит скорую не надо, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что от удара «Фольксваген» разворотил себе бок и улегся на крышу, а после аварии машину проще отправить на свалку, чем восстанавливать, то отсутствие серьезных травм у водителя можно назвать чудом.

Впрочем, точное определение инцидента дадут в ГИБДД. А прокатной компании стоит узнать, под своим ли аккаунтом брал в аренду машину человек и после этого взять с него компенсацию за разбитый автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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