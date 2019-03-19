2019-03-19T10:26:38+03:00
Общество

За неделю в Петербурге и Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей

Правда речь идет не о любителях выйти на лед после запрета, а о браконьерах с сетями
Петр КИБЕР
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Инспекторы Росрыболовства выписали рыбакам из Петербурга и Ленобласти штрафов на 227 тысяч рублей за неделю.Инспекторы Росрыболовства выписали рыбакам из Петербурга и Ленобласти штрафов на 227 тысяч рублей за неделю.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Северо-Западное управление Росрыболовства отчиталось о результатах работы за прошедшую неделю. С 11 по 17 марта инспектора ведомства следили за нарушителями порядка и безжалостно выписывали им штрафы.

- Госинспекторами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено 10 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 227,1 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 257,1 тысяч рублей, изъято 66 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство, - сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, в основном речь идет о незаконной добычи рыбы с помощью сетей и прочего, а не наказании любителей зимней рыбалки, который несмотря на запрет упорно выходят на лед. В итоге их приходится спасать сотрудникам МЧС, что обходится государству в копеечку.

К слову, штраф за незаконный выход на лед составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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